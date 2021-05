15 Millionen Euro Kosten

Supercomputer am KIT schafft 17 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde

Gigantische Datenmengen soll er für deutsche Forscher auswerten: Der „Hochleistungsrechner Karlsruhe“ (HoreKa). Am Karlsruher Institut für Technologie wird er am 1. Juni in den Vollbetrieb starten. Die Wissenschaftler um Jennifer Buchmüller kitzelt die Optimalleistung aus der 15 Millionen-Euro-Maschine heraus.