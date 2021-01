„Die Würde des Menschen ist unantastbar“

Uwe Hück lässt sich das Grundgesetz auf den rechten Oberarm tätowieren

Der ehemalige SPD-Politiker und Parteigründer in spe, Uwe Hück, hat sich den Artikel 1 des Grundgesetzes auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Der Artikel besagt „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Wenn niemand daran erinnere, gehe der Grundsatz flöten, so Hück. Gegenüber der dpa kritisierte der 58-Jährige zudem den Umgang mit älteren Menschen in der Pandemie