Rekordzahl an Volksanträgen

Bürger wollen mitreden: Von Gendern über G9 bis zum Flächenverbrauch

So mancher Bürger sieht seine Interessen durch die Politik nicht richtig berücksichtigt. In Baden-Württemberg wurden die Instrumente der Bürgerbeteiligung ausgebaut. Doch halten sie, was sie versprechen?