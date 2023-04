Start am 14. April

Warum die Bundesgartenschau in Mannheim nicht nur eine Blumenschau sein will

Michael Schnellbach, Chef der Bundesgartenschau in Mannheim, erklärt, warum man direkt vor Ort nicht parken kann, was Mannheim von anderen Schauen unterscheidet – und was nach der Veranstaltung aus der Seilbahn werden soll.