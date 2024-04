Großevent am 13. Juli

Warum es rund um das AC/DC-Konzert auf dem Hockenheim weniger Chaos geben soll

AC/DC treten am Hockenheimring auf. Ein Verkehrschaos wie bei Bruce Springsteen soll diesmal vermieden werden. Was es rund um An- und Abreise, Verkehrsführung, Parkplätze, Unterkünfte und Ticketverkauf am 13. Juli zu beachten gibt.