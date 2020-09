Sommerrätsel 2020 Teil 6

Welche Stadt hält einen Rekord - weil das Schloss nie gebaut wurde?

Um „Rekorde und Kuriositäten“ dreht sich alles beim BNN-Sommerrätsel 2020. In unserer sechsten und letzten Folge geht es um eine Kommune, die eine städtebauliche Besonderheit in Rekordgröße aufweisen kann. Die Lösung und die Gewinner der Verlosung verraten wir am nächsten Samstag.