Spektakuläres vom „Boss“

Rock-Oldie Springsteen begeistert Fans in Hockenheim - trotz Andrang und hoher Preise

Teure Tickets, Wucherpreise für Parken, lange Wartezeiten: All dies ist vergessen, wenn der größte Musiker des Planeten in Topform die Bühne an der kurpfälzischen Rennbahn betritt.