Nadim A. freute sich über den Anruf der Bundeswehr – der bedrohte afghanische Journalist sollte aus Kabul ausgeflogen werden. Am Flughafen angekommen, wies ihn die Bundeswehr dann ab. Es könnte seine letzte Chance gewesen sein.

„Jetzt bin ich in Gefahr“

Nur noch diese eine Fahrt zum Flughafen. Durch die von Taliban überwachten Straßen hindurch. Sobald das Flugzeug in Kabul abhebt, endet die Todesangst. Das dachte sich der afghanische Journalist Nadim A., als er einen Anruf der Bundeswehr erhält.

Endlich erkennt man seine Bedrohung an. Jahrelang hat er in Afghanistan als TV-Reporter für die Bundeswehr gearbeitet und den Menschen erklärt, wie radikal die Taliban sind. Die Terroristen haben in den vergangenen Tagen bewiesen, dass sie das Wort „Todfeind“ wörtlich nehmen.

Zunächst sah sich die Bundeswehr nicht für Nadim A. (Name geändert) zuständig. Dann der Anruf: Von einem Treffpunkt in Kabul aus soll er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Nacht zum Dienstag zum Flughafen gefahren werden. „Ich war wirklich glücklich darüber und hoffnungsvoll. Einige wirklich furchtbare Erlebnisse aus den vergangenen Monaten und Wochen waren vergessen“, erzählt er. Doch die vermeintliche Rettung sollte für ihn zum vorläufigen Tiefpunkt werden.