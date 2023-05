Abnehmen per Spritze

Per Spritze abnehmen – geht dieser Traum bald in Erfüllung?

Ein Fünftel der Deutschen leidet an Fettleibigkeit Bald dürfte die Abnehmspritze Wegovy auf den Markt kommen. Für Timo Müller, kommissarischer Direktor des Instituts für Diabetes und Adipositas am Helmholtz-Zentrum in München, sind die neuen Medikamente eine sehr gute Nachricht.