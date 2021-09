Nach Steinwürfen auf die Autobahn

Versuchter Mord: Steinewerfer wird in Bayern der Prozess gemacht

In der Absicht, die Fahrzeuginsassen zu ermorden, soll ein Mann in Schwaben von einer Brücke Steine auf Autos geworfen haben. Der 42-Jährige bestreitet dies. In einem Indizienprozess müssen die Richter nun die Wahrheit herausfinden.