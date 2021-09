Relativ unscheinbar in einem Fachwerkhaus in Hohwiller bei Soultz-sous-Forets befindet sich die Werkstatt von Marc Frohn. Der 55-Jährige ist Holzbildhauer und ein Meister seines Fachs. Der Nordelsässer zählt zur erlesenen Gilde der Meilleur Ouvrier de France (kurz: MOF). Alle vier Jahre werden in Frankreich die Besten eines Handwerks von einer Jury gekürt. Nur wenige erhalten in ihrem Gewerk den begehrten Titel. Marc Frohn ist Einer von ihnen. Ihm liegt das Arbeiten mit Holz quasi im Blut.

Bereits sein Vater war Schreiner. Ausgebildet wurde Frohn einst als Holzschnitzer in Neufchateau in den Vogesen. Dort und im Nachbarort Liffol-le-Grand befindet sich das Zentrum der französischen Holzindustrie. Viele Manufakturen und Möbelhersteller haben hier ihren Sitz. Heute kann sich der schlaksige Kunsthandwerker seine Aufträge aussuchen. Seine Kunden? Vermögende Geschäftsleute aus London, Paris, Tokio oder Dubai. Seine Ornamentik ist international gefragt.

Vor einiger Zeit hat er die erste Etage eines Luxus-Lofts in der britischen Hauptstadt mit einer Ornamentik im Louis-quatorze-Stil ausgestattet. „Das war für eine Frau aus Asien, wenn ich mich recht entsinne. Meist haben wir keinen direkten Kontakt zum Auftraggeber. Die bleiben in der Regel geheim. Oft zählen vermögende Russen zur Kundschaft“, berichtet der Holzbildhauer in seinem beschaulichen Atelier in einem Hinterhof von Hohwiller.