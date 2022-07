Vier Genuss-Radtouren zwischen Vogesen, Pfälzerwald und Schwarzwald

Unzählige Kostbarkeiten verstecken sich in der grenzüberschreitenden Region Baden-Elsass-Pfalz. Von idyllischen Flecken in der Landschaft über Schlösser und Denkmäler, die Geschichte aufleben lassen, bis hin zu kulinarischen Besonderheiten.

Erlebbar werden sie auf zwischenzeitlich vier deutsch-französischen Genuss-Radtouren zu den Themen „Streuobstwiesen“, „Brauereien und Bierkultur“ sowie den neu erarbeiteten Touren „Süße Verführung“ und „Wein und Terroir“.

Die Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz hat gemeinsam mit 21 deutschen und französischen Partnern die vier zum Thema „Genuss“ angebotenen Radtouren entwickelt. Projektpate ist der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim.

„Es sind Touren im Pamina-Raum, die die vorhandenen nordelsässischen Radwege mit denen in der Pfalz und in Baden verbinden“, sagte Matthias Proske, seit wenigen Wochen Direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein und künftiger Geschäftsführer der Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz.

Hunderte Kilometer ausgebaute Radwege zwischen Schwarzwald, Kraichgau, Vogesen und Pfälzer Wald

Viele Hundert Kilometer gut ausgebaute Radwege liegen zwischen der Vorbergzone des Schwarzwalds, dem Kraichgau, dem Pfälzer Wald und den Nordvogesen. Sie führen entlang von Flüssen, durch idyllische Winzerorte und Streuobstwiesen, vorbei an kleinen Brauereien, Brennereien, Hofläden und Einkehrmöglichkeiten.

Jede der vier angebotenen Genuss-Radtouren hat eine Länge zwischen 320 und 400 Kilometer, kann in beliebig vielen Etappen gefahren werden, wobei Start und Ende je nach Gusto des Radlers frei gewählt werden können. Fahrten in den Ebenen wechseln sich mit sportlichen Anstiegen ab.

403 Kilometer lang ist die von Fachleuten als mittelschwere Genuss-Radtour „Streuobstwiesen“ mit einem Aufstieg von 1.484 Meter. Die Genuss-Radtour „Brauereien und Bierkultur“ verläuft über eine Länge von 408 Kilometer und führt an 16 Bierbrauereien vorbei. Mit einer Höhenmeterangabe von 2.572 Meter wird die Tour als schwer bezeichnet.

Mit dem Fahrrad vorbei an Patisserien und Schokoladenmanufakturen

„Süß und verführerisch“ ist die neueste Tour, die über 387 Kilometer und mit 919 Höhenmeter vorbei an den besten Chocolatiers und Patisserien, aber auch den leckersten Eisdielen in Baden, Elsass und der Pfalz führt.

In der Pralinenmanufaktur Rebmann in Bad Bergzabern, in der Patisserie Rebert in Wissembourg, der Chocolatier Stoeffel und Heitz in Haguenau und im Zuckerbäckermuseum in Kraichtal-Gochsheim kann man nicht nur genießen, sondern auch den Zucker- und Kuchenbäckern über die Schulter schauen.

Die zweite neu entwickelte Genuss-Radtour „Wein und Terroir“ führt 325 Kilometer in abwechslungsreicher Landschaft zu den drei Weinanbaugebieten Baden, Pfalz und Elsass. Die Radfahrer fahren durch idyllische Weinorte und vorbei an mehr als 130 Weingütern. Entlang der Strecke laden Gaststätten mit regionaler Küche sowie Winzer mit ihren Weinstuben zur Einkehr ein. Wenn auch teilweise 1.461 Höhenmeter zu überwinden sind, so bietet die Tour dennoch auch Radwege durch die Rheinebene und entlang des Rheins.