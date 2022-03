Rekordpreise an den Zapfsäulen

Warum sich auch das Tanken im Elsass nicht lohnt

Die Preise an den Zapfsäulen erreichen immer neue Rekordmarken. Für einen Liter Diesel mussten zum Teil bereits zwei Euro bezahlt werden. Aber auch in Frankreich ist der Sprit teuer. Das liegt am Weltmarktpreis für das Rohöl.