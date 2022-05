Der Frühling hat im Baumwipfelpfad Elsass Einzug gehalten! Die Störche sind von ihrer langen Reise aus Afrika ins Elsass zurückgekehrt, die Sonne scheint mit ihren sanften Strahlen über die Region und die Temperaturen steigen langsam an.

Diese Jahreszeit ist ideal, um die Nordvogesen zu erkunden und die Natur zu genießen. Der Baumwipfelpfad Elsass ist eine wertvolle Bereicherung für das Ausflugsangebot - sowohl für die die heimische Bevölkerung als auch für Urlaubsgäste.

Der Baumwipfelpfad Elsass, der im Mai 2021 neu eröffnet wurde und 365 Tage im Jahr geöffnet hat, befindet sich im Nordelsass und liegt in einer beliebten Ferienregion im französisch-deutschen Grenzgebiet.

Um zum Eingang des Baumwipfelpfades zu gelangen, können Besucher kostenlos auf dem Parkplatz in der Nähe des Schwimmbads „7 Fontaines“ in Drachenbronn parken und von dort den ebenfalls kostenlosen Shuttle-Zug nehmen. Dieser verkehrt ab 9 Uhr mindestens alle 30 Minuten und bei Bedarf durchgehend.

Informationen über regionale Natur, Pflanzen und Tiere

Bereits auf der 15-minütigen Fahrt durch das schöne Waldgebiet kann der Besucher die beeindruckende Natur genießen. Vom Parkplatz aus ist der Baumwipfelpfad zusätzlich über einen Wanderweg zu erreichen. Entlang des Wegs sind Informationen über die regionale Natur, Pflanzen und Tiere sowie Tische und Bänke zu finden.

Der Baumwipfelpfad Elsass besteht aus einem 1.050 Meter langen Pfad, der sich auf Höhe der Baumwipfel durch den Wald schlängelt. Das Highlight bildet der 29 Meter hohe Aussichtsturm mit integrierter 75 Meter langer Tunnelrutsche. Seine Konstruktion, überwiegend aus Holz, macht den Turm besonders eindrucksvoll.

Die oberste Turmplattform gewährt einen grandiosen 360 Grad-Rundumblick auf die Rheinebene, den Schwarzwald und die Nordvogesen. Bei klarer Sicht ist sogar die Turmspitze des Straßburger Münsters zu erkennen. Nachdem der Besucher das Panorama genossen hat, sorgt die Rutsche im Inneren des Aussichtsturms bei den Besuchern für Spaß und Spannung!

Entlang des Baumwipfelpfads klären lehrreiche Etappen über die örtliche Flora und Fauna auf. Auf dem Weg laden zudem mehrere Erlebnisstationen mit spannenden Balancier-Elementen in luftiger Höhe zum Mitmachen ein. Wie auch die anderen Baumwipfelpfade der EAK ist der Baumwipfelpfad Elsass barrierearm und für Rollstuhl und Kinderwagen geeignet.

Am Ausgang befindet sich ein Shop mit einer vielfältigen Auswahl an nachhaltigen sowie regionalen Produkten, tollen Geschenkideen und Souvenirs. Zum Abschluss kann man in der hauseigenen Gastronomie mit Sonnenterrasse einkehren, und dort das einzigartige Naturerlebnis bei regionalen Spezialitäten und Blick auf den Wald gemeinsam Revue passieren lassen.

Zum französischen Muttertag erhält im Baumwipfelpfad Elsass am 29. Mai jede Mama ein kleines Geschenk

Auf über 14.000 Quadratmeter Fläche und mit mehr als 20 naturnahen, in den Wald integrierten Spiel- und Lernstationen, eröffnet die EAK France, Betreiberin des Baumwipfelpfads Elsass, am Samstag, 4. Juni, den Abenteuerwald Elsass für Besucher und erweitert damit das Freizeitangebot der Region.

Der neue, abwechslungsreiche Waldspielplatz Abenteuerwald Elsass bietet für Kinder und Erwachsene Attraktionen wie Spieltürme, Rutschen, Seilbahnen und Riesentrampoline. Alle Spiel- und Lernstationen bestehen aus natürlichen Materialien und fügen sich perfekt in den umgebenden Wald ein.

Der Abenteuerwald ist ab dem 4. Juni bis zum 6. November täglich auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Neben Einzel- und Familien-Tagestickets gibt es auch attraktive Saisonkarten. Der Eingang zum Abenteuerwald Elsass befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Besucherparkplatz des Baumwipfelpfads.

Als kleines Geschenk zum französischen Muttertag am Sonntag, 29. Mai, erhält im Übrigen jede Mama ein kostenloses Getränk im Restaurant.