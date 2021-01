Gefährdet sind vor allem Betriebe, die ihr Budget überwiegend selbst erwirtschaften – beispielsweise Stiftungen, GmbHs oder touristische Hotspots wie Freilicht- oder Technikmuseen. Die zweite gefährdete Gruppe sind kommunale Häuser. In vielen städtischen Haushalten ist die Verschuldung hoch. An der Kultur zu sparen, die als freiwillige Leistung gilt, hilft meistens wenig, denn sie macht in den meisten Haushalten weniger als ein Prozent aus. Wenn nun eine Stadt wie Bamberg, deren Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, ihren Kulturetat um 25 Prozent kürzt, dann drohen Einrichtungen zum Opfer einer Symbolpolitik zu werden. Denn unter Sparauflagen leiden immer die Budgets für die kreative Arbeit, weil die Mittel für die Infrastruktur gebunden sind.