Zuhörer werden verkabelt

Mit Sensoren auf der Spur der Gefühle: Was fühlen Konzertbesucher?

Was fühlen Konzertbesucher und wie kann man musikalische Auftritte so gestalten, dass möglichst keine Langeweile beim Publikum aufkommt? Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt will darauf nun Antworten finden.