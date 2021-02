Der Bietigheimer Musiker Walter Irion, der auch das Hoepfner Burgfest in Karlsruhe moderiert, will Künstlerinnen und Künstlern in der Pandemie helfen. Mit anderen Musikern hat er einen Benefizsong aufgenommen.

„Ein Herzensmensch erträgt das länger nicht“, heißt eine Zeile von Walter Irions Song „We Can Make The Change“. Gemeinsam etwas zu verändern ist sein Ziel, denn Künstler und Künstlerinnen in der Region haben in der Pandemie zu kämpfen.

Ohne Auftritte, ohne Gage fehlt ihnen das Einkommen. Welche Auswirkungen das haben kann, ist Walter Irion in den vergangenen Monaten bewusstgeworden.

Der Bietigheimer ist selbst als Solo-Musiker und in mehreren Formationen unter dem Pseudonym „Rick Dorsa“ aktiv und bekannt als Moderator des Hoepfner Burgfestes in Karlsruhe.