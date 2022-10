Die Deutschen lieben anscheinend Hörstücke. Vor allem das Streaming wird häufig genutzt. Zum Beginn der Frankfurter Buchmesse gibt es einen Überblick über die neuesten Trends in Baden-Baden

Gut ein Viertel der erwachsenen Online-Nutzer hört regelmäßig Podcasts, verfolgt dabei Lebensgeschichten von Youtubern wie Rezo & Julien Bam („Hobbylos“), von Seelenstripperin Charlotte Roche oder Dokus über den deutschen Wirtschaftsskandal von Wirecard 2021 bis zum Fall von Uli Hoeneß. Soweit die aktuelle Auswertung des Podcast-Trendreports.

Der Markt für Audioformate boomt

Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Zeichen der Zeit auch schon erkannt und wollen die Audioformate weiter ausbauen. Etliche Sender haben ihre beliebtesten TV-Reihen als Podcast online gestellt: „Aktenzeichen XY: Unvergessene Verbrechen“ oder „Mordlust“ (wahre Kriminalfälle) sind die meistgehörten.

Beim Radiosender SWR2 in Baden-Baden lag der Anteil der Podcasts, der Radiobeiträge im Netz zum Nachhören, im Jahr 2021 bei 4,5 Millionen Downloads. Der Markt für Audioformate boomt.

Auch Hörbücher sind bei Nutzern beliebt

Der Hörbuchmarkt (Hör-CD, Download und Streaming) ist ebenfalls weiter auf Wachstumskurs: „Das Interesse an Hörbüchern, gerade im digitalen Bereich, steigt kontinuierlich“, sagt die Geschäftsführerin von Media Control in Baden-Baden, Ulrike Altig, im BT-Gespräch.

Auch der Sprecher der IG Hörbuch des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Kilian Kissling, bestätigt: „Hörbücher werden seit Jahren immer beliebter. Die Menschen hören sie sich nebenbei an – auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen, bei der Hausarbeit oder zur Entspannung auf der Couch.“ Erstmals gibt es offizielle Marktdaten.

Nach den von den Hörbuchverlagen an Media Control gemeldeten aktuellen Zahlen ist der Umsatz mit Hörbüchern insgesamt – darunter CD-Verkäufe, via Download und Streaming – im Jahr 2021 um zwölf Prozent auf rund 280 Millionen Euro gestiegen. 2022 setze sich das Wachstum auf dem Hörbuchmarkt insgesamt fort (plus fünf Prozent).

Hörbuch-Streaming geht extrem hoch

Insbesondere Download- und Streamingangebote seien für die Umsatzsteigerung auf dem Hörbuchmarkt verantwortlich. Downloads bilden mit 45 Prozent den größten Teil des Hörbuch-Markts – noch zukunftsorientierter ist das Streaming, ähnlich wie bei Film und Serie. „Vor allem das Hörbuch-Streaming geht extrem hoch“, so Media-Control-Geschäftsführerin Altig.

Während bei den Downloads einzelner Hörbuch-Titel bereits in diesem Jahr eine Steigerung um 16 Prozent (wie schon in den beiden Jahren davor) zu verzeichnen sei – liege der Trend bei den Streaming-Zugriffen auf dem Hörbuchmarkt bei einem Plus von 32 Prozent, und im Corona-Jahr 2020 lag er bei 50 Prozent mehr.

Das heißt: Der Trend, sich eine Hörbuch-CD zu kaufen und einen Player zu nutzen, ist ziemlich rückläufig, auch das ganze Hörbuch herunterzuladen, wird weniger interessant, während das Streamen durch die Decke geht.

Dieser digitale Absatzkanal für Audio-Geschichten (Belletristik und Sachbuch) ermöglicht es dem Nutzer, auf einmal in ganz vielen Titeln herumzuschmökern, auch Neuerscheinungen werden recht schnell als Hörstücke produziert.

Per App-Abo eine ganze Bibliothek zum Schmökern

Man kann ganz einfach zum Handy greifen, hat per App-Abo eine ganze Bibliothek zum Schmökern, Querlesen oder Probelesen zur Verfügung. Preisgünstiger als ein Buch oder ein Hörbuch ist das oft auch.

Die Nase vorn unter den Anbietern hat mal wieder der Shopping-Gigant Amazon über seine Tochter Audible – es gibt aber auch andere Anbieter, Spezialisten für Belletristik oder Sachbücher.

Retro-Trend: vom Film zum Buch

Wenige Tage vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist aber auch klar, dass gedruckte Werke gut dabei sind. Vor allem Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher verkaufen sich exzellent. Dabei zeichnet sich beim gedruckten Buch quasi ein Retro-Trend auf: vom Film zum Buch.

Das gedruckte Buch zum Kinofilm zu kaufen, um herauszufinden, ob die Roman-Verfilmung hält, was sie verspricht, ist gar kein so neues Phänomen.

Man erinnert sich noch gut an tolle Verfilmungen der großen Romane von Jane Austen wie „Sinn und Sinnlichkeit“, von Max Frischs Klassiker „Homo Faber“ mit Julie Delpy und Sam Shepard oder Audrey Hepburn in Truman Capotes „Frühstück bei Tiffany“ – genauso wie ans „Geisterhaus“ von Isabel Allende mit Meryl Streep.

Und wer möchte, kann auch die „Buddenbrooks“ von Thomas Mann dazuholen. Alles Verfilmungen, die hinterher oft dazu geführt haben, zu sagen: „Ich kenn das Buch, die Verfilmung ist nicht so gut.“ Oder eben alle anderen, die gesagt, haben: „Okay, dann lese ich jetzt mal das Buch, erstmals oder noch mal, weil es so schön war.“

Autorin Nele Neuhaus liegt mit neuem Buch in Top Ten

Nur, dass es sich aktuell um gestreamte Serien handelt. Wie die mehrteilige Kino-Produktion „Tribute von Panem“, die nun zur Serie noch ein Prequel bekommen soll – und als Konsequenz auf dem Buchmarkt rangiert auch Suzanne Collins Roman „Die Tribute von Panem 1. Tödliche Spiele“ bei den Leserinnen und Lesern (ab 40 Jahren) in der Kategorie Lieblingsbücher.

Nele Neuhaus – bekannt als Autorin der Bodenstein-Kirchhoff-Krimis aus dem Taunus – liegt mit ihrem neuen Buch „In ewiger Freundschaft“ in den Top Ten.

In diese Kategorie gehört auch Joe Navarros Bestseller „Menschen lesen – Ein FBI-Agent erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt“. Das große Potenzial an jüngeren Krimizuschauern ab 29 Jahren hievt das Buch auf Platz zwei.

So ähnlich verhält es sich auch mit Ferdinand von Schirach, dessen spannende und zugleich lehrreiche Real-Crime-Bücher erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt wurden und der nun bei den Lesern reüssiert mit seinem neuen Erzählband „Nachmittage“.