Der Dreikönigstag war in Speyer immer ein beliebter Einkaufstag auch für Besucher von der anderen Rheinseite. Im Corona-Frühjahr 2021 ist das anders.

Geduld ist gefragt bei der Suche nach einem freien Parkplatz. Vor dem Supermarkt in der Speyerer St.-German-Straße reiht sich ein Personenwagen an den anderen. Bei etwa einem Viertel der Autos verraten die Kennzeichen, dass die Besitzer in den Landkreisen Karlsruhe und Heidelberg zuhause sind.

Die Einzelhändler in der Domstadt überrascht das nicht; der Dreikönigstag, der in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu Baden-Württemberg kein Feiertag ist, wird seit langem Jahr für Jahr zum Shopping in den linksrheinischen Städten genutzt.