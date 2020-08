In einem Supermarkt in der Pfalz hat es einen Tumult gegeben, weil eine Frau den vorgeschriebenen Mundschutz nicht tragen wollte.

Aufgebrachte Kunden empörten sich so sehr über die Maskenverweigerin, dass die Polizei einschreiten musste. Wie eine Sprecherin der Behörde am Samstag in Landau sagte, muss die 56-Jährige nun mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Zudem wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Warum die Frau am Freitag in Landau keine Maske tragen wollte, war zunächst unklar. In Rheinland-Pfalz müssen Menschen unter anderem in Geschäften zum Schutz vor dem Coronavirus einen Mundschutz tragen.