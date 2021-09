Fehlendes Personal

Roboter Ella serviert bei „Marianne’s Flammkuchen“ in Herxheim Essen und Getränke

In der Südpfalz hat der erste Servierroboter seinen Dienst aufgenommen. Getauft wurde er auf den Namen „Ella“ und ist nun bei „Marianne’s Flammkuchen“ in Herxheim in Einsatz. Ganz ersetzen soll der Roboter die Servicekräfte allerdings nicht.