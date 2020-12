Historische Geste

50 Jahre Kniefall von Warschau: Als Willy Brandt für Deutschland in die Knie ging

Als erster Bundeskanzler besuchte der Sozialdemokrat Willy Brandt am 7. Dezember 1970 Polen. Am Mahnmal für die Opfer des Aufstandes in Warschau brach er alle Regeln des Protokolls. Das Bild vom Kniefall ging um die Welt.