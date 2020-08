Vernarbte Lungen, fehlender Geschmackssinn: Ärzte beobachten Corona-Spätfolgen auch in milden Fällen

Die Mediziner warnen davor, die Corona-Spätfolgen zu unterschätzen. Das Virus schädigt viele Organe, die früheren Patienten leiden noch monatelang an Beschwerden. Manche müssen eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität in Kauf nehmen.

Sie kann wieder joggen, das macht sie glücklich. „Heute war ich mit meinem Sohn 14 Kilometer lang auf einer Höhe von 2.500 Meter wandern”, schreibt Anne Ruellan aus dem Urlaub in Westfrankreich. „Wir genießen noch mehr jeden Tag.”

Im März hatte unsere Zeitung über die 52-jährige Ärztin des Städtischen Klinikums Karlsruhe berichtet, die positiv auf Corona getestet worden war. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Sohn blieb die Palliativmedizinerin zwei Wochen lang unter häuslicher Quarantäne. Sie litt an Fieber, Geschmacksverlust und Schmerzen in Gliedern und Lymphknoten. „Natürlich habe ich Angst“, gestand damals Ruellan in einem Telefongespräch, in dem sie betroffenen BNN-Lesern mit guten Tipps half.

Langzeiteffekte noch nicht genug erforscht

Die Französin spürt heute keine Covid-19-Spätfolgen: „Es geht mir gut. Wir sind froh, alles überstanden zu haben.” Das können allerdings längst nicht alle Ex-Patienten von sich sagen. Fünf Monate nach Beginn der Pandemie häufen sich Berichte von früheren Corona-Opfern, die an Beschwerden leiden, die sie zuvor nicht gekannt haben. Die Mediziner sind unschlüssig, wie sie diesen Menschen helfen können. Denn die Langzeiteffekte von Sars-CoV-2 sind noch nicht genug erforscht.