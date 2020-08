Der Krieg im Kinderbuch: Kinder vertragen mehr, als man denkt

Krieg muss ja nicht gleich Krieg im Sinne eines echten historischen oder aktuellen Konflikts bedeuten. Man kann das Thema auch zunächst einmal auf seinen Kern zurückführen. Am Ursprung jeden Kriegs steht ein Konflikt, aus dem eine Auseinandersetzung erwächst. Jeder hat eine Haltung und nun muss man versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Dieses Prinzip können schon ganz kleine Kinder verstehen. Das Thema wird spätestens dann relevant , wenn sie in den Kindergarten kommen und lernen müssen, sich in eine Gruppe einzufügen. Es gibt sehr gute Bilderbücher, die für dieses Thema sensibilisieren und die Konflikte und ihre Lösung ganz spielerisch zum Thema machen.