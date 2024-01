„Nein, das ist nicht möglich“, sagt Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht an der „BSP Business and Law School Berlin“. In Artikel 16, Satz 1 des Grundgesetzes heiße es unmissverständlich: „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden.“ Und Satz 2 regelt: „Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden.“ Durch Gesetz könne eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedsstaat der EU oder einen Internationalen Gerichtshof getroffen werden, „sofern rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind“.