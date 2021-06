Es gibt wohl nur eine Frage, die nicht diskutiert werden muss: Was dem dänischen Mittelfeldspieler Christian Eriksen am Samstagabend geschehen ist, das möchte keiner miterleben.

Nicht vor Ort, nicht am Fernsehgerät und nicht am eigenen Leib. Und doch war es die richtige Entscheidung, die Geschehnisse rund um das Drama im Kopenhagener „Telia Parken“ auch in Bildern festzuhalten.

Denn es war kein pietätloser Voyeurismus, dem sich die Verantwortlichen der Uefa und der Regie hingegeben haben, als sie die schrecklichen Bilder aus dem EM-Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland übertrugen.