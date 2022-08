Warum sich bald tausende Christen aus aller Welt in Karlsruhe treffen

Sie ist das oberste Entscheidungsgremium des Rats. Die Versammlung findet in der Regel alle acht Jahre statt, die letzte 2013 in Busan in Korea. In Karlsruhe hätte eigentlich schon 2021 getagt werden sollen, die Versammlung wurde aber wegen Corona auf dieses Jahr verschoben. Karlsruhe wird nach mehr als 50 Jahren mal wieder ein ÖRK-Tagungsort in Europa sein – nach 1968 in Uppsala, Schweden. Das Treffen ist laut ÖRK-Angaben „die umfassendste Zusammenkunft von Christinnen und Christen weltweit“. Der nationale Leiter des Vorbereitungsteams, der Karlsruher Marc Witzenbacher, spricht von den „Olympischen Spielen der Ökumene“.