Regime-Gegnerin Andrukovic aus Belarus: „Mein Land soll erneut zum russischen Aufmarschgebiet werden“

Wir haben solche Erklärungen gehört, aber sie sind nicht mit einer Kriegserklärung gleichzusetzen. Im Februar war Belarus wohl bereit, gemeinsam mit Russland gegen die Ukraine loszuschlagen. Doch der missglückte russische Blitzkrieg hat die Militärs abgekühlt, die heute nicht bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Anders als in Russland finden nur drei Prozent der Bevölkerung in Belarus das Vorgehen in der Ukraine gut. Lukaschenko weiß, dass die mobilisierten Menschen nicht gegen ihre Nachbarn kämpfen würden. Er hat außerdem große Angst, dass eine große Mobilmachung eine Protestwelle auslösen würde und will sich nicht in eine gefährliche Lage begeben. Darum tut der Herrscher in Minsk nur so, als wäre er bereit zum Kämpfen, in der Hoffnung, dass der Kreml ihn in Ruhe lässt.