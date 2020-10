Niederlage gegen Regensburg

Dritte KSC-Pleite in Folge: „...aber das reicht halt einfach nicht“

Auch Philipp Hofmann konnte dem Karlsruher SC nicht in die Spur verhelfen. Der Stürmer, der den Verein verlassen wollte, vergab in Regensburg die größte Chance auf den ersten Torerfolg des KSC in dieser Saison. Trainer Eichner hofft jetzt auf die Länderspielpause.