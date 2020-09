Für KSC-Stürmer Guèye muss Eichner etwas „afrikanisch denken”

Manchmal, da ist Babacar Guèye ein ziemlich verrückter Hund. Dann will er einfach nur spielen. Dann versucht er sich an einer Zirkusnummer wie einem Fallrückzieher aus unmöglicher Position, ruft einen deutschen Mitspieler „Helmut“ oder mogelt sich mit unorthodoxer Technik an drei, vier „Helmuts“ vorbei. Auch kam es vor, dass er nach einem schönen Torerfolg im Training exaltiert jubelte.

„Das Leben ist kurz“, entgegnet der Fußballer aus der Metropolregion Dakar, auf seinen Humor angesprochen, schmunzelnd. Seine Lebensfreude nimmt er mit auf den Platz. In der Freizeit daddelt er genauso leidenschaftlich und ausgiebig „Fifa“ auf der Playstation.

Am Samstag (18.30 Uhr) im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Union Berlin will er ganz real zeigen, was er kann. Der Typ mit den Flausen im Kopf und dem Gefühl in den Beinen.