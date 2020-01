Anzeige

Vamos, auf geht‘s also. Direkt hinein ins große Thema, ohne das im Profifußball nirgendwo auch nur eine Note Musik gespielt wird.

So war KSC-Geldgeber und Vize-Präsident Günter Pilarsky am Donnerstag am Platz in Estepona gerade im Begriff, davon zu erzählen, wie es bestellt ist um frische Kohle: Dass die Bewertung durch das Wirtschaftsunternehmen Deloitte ausstehe, im April der Aktienverkauf gestartet werde – man sei gespannt.

Ständchen für Daniel Gordon

Während der Mann aus dem Beirat unter südspanischer Sonne plauderte, machten sich plötzlich mitgereiste Fans singend bemerkbar. „Happy Birthday to you“, schallte es während der Trinkpause der Profis, unter denen nur Marc Lorenz wegen Oberschenkelproblemen fehlte, von der Tribüne. Wer Geburtstag habe, erkundigte sich Pilarsky. Daniel Gordon, er wurde 34.

Pilarsky, der aus frischer Erfahrung von der Golfanlage im benachbarten Sotogrande genauso schwärmte wie vom Gelingen des Transfers mit dem am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainierenden Jérôme Gondorf, gratulierte dem Innenverteidiger nach der Morgeneinheit. Handshake.

„Flippers“-Sänger Malolepski scheitert gegen Uphoff vom Punkt

Gesungen haben die KSC-Fans bald darauf wieder, das heißt: Sie summten die Melodie der „Lotusblume“, Evergreen der „Flippers“. Das war, als deren Sänger Olaf Malolepski, von dem an dieser Stelle schon die Rede war, fünf Schüsschen vom Punkt auf Benjamin Uphoff abgab, keinen Ball ins Netz bekam und dafür – Wetteinsatz – 500 Euro in die KSC-Jugendkasse spendete.

KSC-Kicker entwickeln Faible für die „Flippers“

Es waren, so feixten Uphoffs Kollegen, die ersten Elfer, die der Torwart diese Saison hielt. Pilarsky schwört, dass „Olaf“ mit dem Golfball um so viel besser klar käme. Und bekannt ist er bei den Kickern inzwischen auch. Auf der Rückreise vom Testspiel in La Linea am Dienstag lief im Teambus Musik der „Flippers“, nonstop.

Am Freitag um 14 Uhr testet der KSC wieder. Gegner ist in Estepona Regionalligist Rot-Weiß Essen.

