Eine Polizeibeamtin aus Offenburg bringt in den Wahlkampf um das Amt des Präsidenten beim Karlsruher SC eine überraschende Note. Sie habe ihre Absichten, sich für das Amt zu bewerben, auch im privaten Umfeld nicht an die große Glocke gehängt, erzählt die 36 Jahre alte Dorothée Springmann den Badischen Neuesten Nachrichten am späten Mittwochabend.

Ihren Arbeitgeber und einen engen Personenkreis habe sie in ihr Vorhaben eingebunden. „Eigentlich waren die Reaktionen durchweg positiv. Da wurde der Mut bewundert, dass ich meine Bewerbung abgebe“, erzählt die Frau, die seit 2014 Mitglied beim KSC und „leidenschaftlicher Fan“ des Vereins ist, wie sie sagt.

Wer ist Dorothée Springmann?

Bis zum Bewerbungsschluss in der Nacht zum Mittwoch hatte sie niemand auf der Rechnung. Als der Wahlausschuss des KSC die fünf Kandidaten in einer Pressemitteilung veröffentlichte, war auch im Kreis der davor bekannten Anwärter die Überraschung vermutlich groß.

Wer ist Dorothée Springmann? Das war die Frage des Mittwochabends. Sie wird bei der virtuellen Mitgliederversammlung am 30. Juli gegen den amtierenden Vizepräsidenten Holger Siegmund-Schultze, Axel Kahn, Kai Gruber und Rolf Dohmen antreten, deren angekündigte Bewerbungen vom Verein inzwischen ebenfalls bestätigt wurden.

Was sie antreibt?

Sie habe „die Geschichte mit Herrn Wellenreuther, den ich kenne, natürlich verfolgt“, sagt sie. Doch die Umstände des Amtszeitendes des am 14. Mai unter Druck des „Bündnis KSC“ zurückgetretenen Ingo Wellenreuther seien für ihre Entscheidung kein Motiv gewesen, versichert sie und stellt fest: „Die Konkurrenz ist alteingesessen und mir einen Schritt voraus. Aber vielleicht kann ich auf meine Weise punkten“, sagte Springmann, die damit gleichzeitig die erste Vorstandsbewerberin in der KSC-Geschichte ist.

Was sie vorhabe, wenn sie die Mitglieder wählen würden?

Springmann sagt, dass es „viele Optionen“ gebe, „wie man etwas verändern kann“ und erwähnt ihre Eindrücke von Stadionbesuchen mit ihrem Sohn. Gerade bei den Angeboten für Familien sei bei den Heimspielen eine Menge zu tun. „Das Angebot darf sich nicht auf den Familientag beschränken“, findet sie. Auch findet sie, dass es an der Zeit sei, dass die Frauen eine stärkere Vertretung und Präsenz fänden. „Die Damenwelt ist im Fußball leider nicht so stark vertreten.“ Springmann wollte nun „den ersten Schritt wagen, und dann sehen wir mal“.

Der Wahlausschuss des Vereins um seinen Vorsitzenden Sathia Lorenz hatte bei einer Sitzung am Abend das weitere Vorgehen festgelegt. Demnach fänden in den nächsten Tagen „Anhörungen der Kandidatinnen und Kandidaten statt, danach entscheidet der Wahlausschuss über die Zulassung zur Wahl“. Wegen der Corona-Situation sollen die zugelassenen Kandidaten dann per Video auf den KSC-Kanälen vorgestellt werden. Die Briefwahl wird aus organisatorischen Gründen ausgeschlossen.

Die Einladungen an die stimmberechtigten Mitglieder zur virtuellen Versammlung am 30. Juli soll nächste Woche verschickt werden. Wegen der Kandidatur von Siegmund-Schultze werde zudem vorsorglich eine neue Ausschreibung für das Amt des Vizepräsidenten mitgeschickt. Sollte der bisherige Vizepräsident zum Präsidenten gewählt werden, würde so bei der Mitgliederversammlung eine direkte Nachwahl des dann offenen Amtes ermöglicht.