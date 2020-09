Der Angriff macht Aufsteiger Kickers Büchig noch Probleme

Von Simon Hoffmann

Im dritten Anlauf ist den Kickers Büchig die Landesliga-Rückkehr geglückt. Nach zwei zweiten Plätzen in den Kreisligaspielzeiten 2017/18 und 18/19, die jeweils in Relegations-Pleiten endeten, hievte das bessere Torverhältnis den SV nach dem Saisonabbruch im März in die höhere Spielklasse.

Euphorie herrscht auch nach Monaten der Pause, wieder in der Landesliga zu spielen – wie bereits von 2013 an vier Jahre lang. Unter Spielertrainer Viktor Göhring soll in dieser Runde der Klassenverbleib gelingen, wie sowohl der 40-jährige selbst, als auch Vorstand Wolfgang Lohkemper sich festlegen. „Es wäre eine gute Sache, wenn wir Anfang an nichts damit zu tun haben könnten“, sagt Lohkemper. „Gut reinkommen, sich akklimatisieren“, erhofft sich Göhring. „Der Klassenerhalt ist das Ziel.“

Die durchwachsene Vorbereitung bereitet Trainer Göhring Sorgen

Der Rundenstart am 6. September beim FC Östringen verspricht gleich einen Kracher. Bei einem der Topfavoriten der Liga sind die Kickers Außenseiter. Kopfschmerzen bereitet Göhring die Vorbereitung: über Wochen hätten kleinere Verletzungen, angeschlagene Spieler und Urlauber verhindert, dass nach der langen Spielpause ein Rhythmus zustande kommt.

Die Ergebnisse der Testspiele will der Ex-Profi des SV Waldhof Mannheim aber nicht überbewerten. „Ich habe es mir anders erhofft, bin aber zuversichtlich, dass es in der Runde anders läuft.“

Probleme bereitete ausgerechnet das große Steckenpferd des SV. Der erfahrene Doppelsturm aus Aykut Kursunlu (vergangene Spielzeit 20 Tore in 13 Spielen) und Mohamed Al-Muctar (14 Tore in 12 Spielen) stand seit Monaten kaum zusammen auf dem Platz. „Sie kennen sich natürlich bestens auf dem Rasen, man merkt aber, dass Prozente fehlen“, so Göhring. Genauer sei auch bei weiteren Spielern noch Aufholbedarf in der Spielfitness festzustellen.

Zwei spielende Co-Trainer bringen noch mehr Qualität in den Kader

Wesentliches Ziel ist es daher, bis zum Saisonstart konditionell noch auf Landesliganiveau zu kommen. Technisch und taktisch präsentierten sich die Kickers in der vergangenen Spielzeit in blendender Verfassung. Sollte dies auch in der höheren Spielklasse gelingen, ist ein Platz im Mittelfeld der Liga definitiv möglich.

Mit den Verpflichtungen von Simon Markovic und Benjamin Dauenhauer hat Göhring zwei erfahrene Qualitätsspieler mehr im Kader, die jeweils als spielende Co-Trainer auflaufen werden. In der ohnehin starken Offensive (56 Tore in 14 Kreisligaspielen 2019/20) sind die beiden Zugänge vom ATSV Mutschelbach Zugewinne.

Mit Verteidiger Pascal Steinfels vom TSV Reichenbach ist ein Startelfkandidat für die Defensive nach Büchig gewechselt, Abgänge gab es lediglich aus der zweiten Reihe. „Viel getan hat sich nicht“, beschreibt Göhring die Transferphase und einen dünnen Kader aus 17 Feldspielern, dem der Mix aus Erfahrung und Jugend guttue, wie Vorstand Lohkemper sagt. „Wir wollen auch auf den Nachwuchs aus der Gegend bauen.“

Nach dem Auftakt in Östringen geht es gegen direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib

Nach dem Auftakt gegen Östringen wird sich beweisen, wie weit der Aufsteiger ist: mit dem Spiel gegen den FC Nöttingen II beginnt eine Phase von vier Spielen gegen Teams, die als direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib zu erwarten sind. Gelingen gegen diese Mannschaften überzeugende Leistungen, dürfte eine Landesliga-Rückkehr von nur kürzerer Dauer langfristig kein Thema sein.

Motiviert sind sie beim SV Kickers Büchig, sich nach dem Aufstieg zu beweisen. Dass mit dem SV Huchenfeld und dem 1. FC Ispringen beide Teams in der Liga sind, gegen die die Kickers in den vergangenen Jahren in der Aufstiegsrelegation scheiterten, ist ein zusätzlicher Schub.