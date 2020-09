„Der Fußball hat nicht mehr den Stellenwert, den er vor zwanzig Jahren noch hatte“

Ein Verein kann eine Mannschaft auch mit neun Spielern melden, nicht mehr mit elf. Wenn die Mannschaften dann aufeinandertreffen und es ist im Voraus bekannt, dass der Verein das Norweger Modell spielt, dann spielt der andere Verein mit der gleichen Anzahl von Spielern. Das hat den Vorteil, dass auch Mannschaften gemeldet werden können, die nicht mit elf Spielern antreten können. Wir hatten in diesem Jahr das Problem, dass wir in der A-Jugend in der Kreisliga nur vier Mannschaftsmeldungen hatten: Mit vier Mannschaften brauche ich keine Staffel bilden. Die vier Kreisligisten nahmen wir dann hoch in die Bezirksliga, mit den Vereinen hatten wir das abgeklärt. Die Vierzehner-Staffel wurde in zwei Staffeln, Nord und Süd, eingeteilt. Die Vereine sind auf den Vorschlag eingegangen und so haben wir zum ersten Mal zwei Staffeln Bezirksliga mit acht Mannschaften mit Quali-Runde und zur Rückrunde eine Doppelrunde.