Das passiert mit Kindern, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können

Anzeige

Zwei Geschwister aus Karlsdorf-Neuthard sind seit über einem Monat in staatlicher Obhut. Der Vorwurf gegen die Mutter: Sexueller Missbrauch. 2019 musste das Kreisjugendamt in 50 Fällen Kinder bei akuter Gefahr aus ihren Familien herausholen. Was passiert mit solchen Kindern?

Ein zwölfjähriges Mädchen und ihr Bruder aus Karlsdorf-Neuthard befinden sich seit über einem Monat in staatlicher Obhut. Ihrer Mutter wird vorgeworfen, die Tochter sexuell missbraucht zu haben, von ihr Nacktbilder und -filme aufgenommen und an einen Mann in Österreich weitergeleitet zu haben.

Wie bereits berichtet, ermittelt die Polizei gegen die Erzieherin des St. Franziskuskindergartens in Neuthard. Die Mutter wurde nach der Verhaftung wegen fehlender Wiederholungsgefahr wieder auf freiem Fuß gesetzt. 2019 musste das Kreisjugendamt in 50 Fällen Kinder bei akuter Gefahr aus ihren Familien herausholen.

Mehr zum Thema: Fassungslosigkeit nach Missbrauch in Karlsdorf-Neuthard

Was bedeutet überhaupt staatliche Inobhutnahme für die Kinder? Wann und in welchen Situationen greift der Staat, in dem Fall das Kreisjugendamt Karlsruhe, zu solchen Mitteln und was bedeutet das für die betroffene Familie. Fragen und Antworten dazu hat BNN-Redaktionsmitglied Heike Schaub zusammen gestellt.

Staatliche Obhut – was heißt das eigentlich?

Erfährt das Jugendamt von einer Kindeswohlgefährdung, wird zunächst die Wohnsituation und das familiäre Umfeld angeschaut. Anschließend kann die Behörde die oder den Minderjährige(n) in Obhut nehmen, wenn es keine anderen Unterbringungsmöglichkeiten im familiären Umfeld gibt. 2019 wurden laut dem Karlsruher Kreisjugendamtsleiter Dominik Weiskopf 50 Mädchen und Jungen aus einer akuten Gefährdungslage herausgenommen. Besonders bei sexuellem Missbrauch, der zumeist im familiären Umfeld stattfindet, wird dabei genau hingeschaut. Müssen die Betroffenen aus der Familie raus, dann kommen Säuglinge und kleine Kinder bis zehn, elf Jahre kurzfristig in Bereitschaftspflegefamiien. Davon stehen dem Landkreis Karlsruhe 15 Familien zur Verfügung. Wenn Kinder schon älter sind, kommen sie in Jugendhilfeeinrichtungen. Mit sieben Einrichtungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe arbeitet die Behörde zusammen.

Mehr zum Thema: Österreicher soll Erzieherin zu Missbrauch der eigenen Tochter angestiftet haben

Kinder und Jugendliche, die in Obhut genommen werden, haben vorher traumatische Erfahrungen gemacht, wurden misshandelt oder missbraucht. Wie geht man damit um?

Die Mitarbeiter des Jugendamtes sind besonders geschult und sollen behutsam vorgehen. Bei kleineren Kindern versucht man, sich spielerisch dem Thema zu nähern. Größere Kinder und Jugendliche öffnen sich oft nach mehreren Tagen in einem geschützten Umfeld. Bei sexuellem Missbrauch werden Fachstellen involviert, bei Bedarf findet auch eine ärztliche Untersuchung statt. Kein Kind oder Jugendlicher teilt sich aber auf dieselbe Art und Weise mit. Je nach Alter des Kindes muss man sehr behutsam vorgehen. 2019 zählte das Kreisjugendamt Karlsruhe 282 Gefährdungsmeldungen bei 186 Kindern. Die häufigste Meldungen bezogen sich auf Anzeichen von Vernachlässigung (106 Mal). Außerdem wurden 88 Fälle von körperlicher und 79 Fälle von psychischer Gewalt gezählt. Diese Fälle haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Zahl der Meldungen über sexuelle Gewalt beläuft sich auf neun Fälle. Dieser Bereich sei annähernd gleich geblieben.

Inobhutnahme ist ein erster Schritt, aber was kommt dann?

Das Jugendamt schaut immer aus der Perspektive des Kindes und überlegt, wann die Inobhutnahme wieder beendet werden kann. In Frage kommen nach den ersten Wochen ambulante Hilfen oder die dauerhafte Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einem Heim. Das weitere Vorgehen erfolgt möglichst immer in Zusammenarbeit mit den Eltern.

Was passiert, wenn ein Elternteil in Haft ist?

Weil auch da weiter eine Beziehung zum Kind besteht, soll ein Kontakt unterstützt werden. Dazu gibt es die Möglichkeit eines betreuten Umgangs.

Müssen Kinder, die in Obhut genommen werden, auch die Schule wechseln?

Die Jugendämter versuchen, betroffene Kinder möglichst im sozialen Umfeld zu lassen und setzen dabei Fahrdienste ein. Die Schule und Freunde können in dem Fall eine Stütze sein. Je nachdem, wie öffentlich der Fall und die psychische Belastung ist, kann auch die Schulsozialarbeit unterstützend wirken.

Werden Geschwister gemeinsam in Obhut genommen?

Laut Kreisjugendamt ist das immer eine Einzelfallentscheidung.

Welche Auswirkungen hatten und haben die Einschränkungen während Coronakrise auf die Arbeit des Jugendamtes?

Das Jugendamt des Landkreis Karlsruhe hat während des Lockdowns gemerkt, dass wichtige Hinweisgeber wie Kindergärten, Kinderärzte oder Schule geschlossen waren. Mittlerweile seien die Fallzahlen wieder auf das normale Maß gestiegen. 2019 sind insgesamt 443 Meldungen beim Kreisjugendamt eingegangen. Davon haben sich aber nur 282 als konkrete Gefährdungsmeldungen bestätigt.

In der Vergangenheit sind bundesweit Jugendämter immer mal wieder in der Kritik, weil sie bei Missbrauchsfällen zu spät eingegriffen haben…

Das Jugendamt des Landkreises Karlsruhe sieht sich zunächst als Dienstleister und bietet vielfältige Unterstützung für Familien in Fragen der Erziehung und Konfliktberatung an. Das umfasst einen Großteil der Arbeit. Im schlimmsten Fall sei das Jugendamt aber auch Eingriffsbehörde.