Klimaschutz versus Reiselust: Wie Flugreisen und Klimaschutz in unserer Berichterstattung zusammenfinden.

In eigener Sache

Zu den Reiseberichten in unserer Wochenendausgabe erreichen uns immer mal wieder Zuschriften von besorgten Klimaschützern. Wir sollten auf Artikel über Flugreisen verzichten, lautet ihre Forderung, weil nur so die Erderwärmung gestoppt werden könnte.

Natürlich haben wir in der Redaktion über diese Position diskutiert – auch vor dem Hintergrund, dass es umgekehrt nach unseren Leseranalysen zahlreiche Fans von Fernreisen in andere Kontinente gibt. Das Dilemma liegt damit auf der Hand: Egal wie wir uns entscheiden, werden wir es nicht allen recht machen können.

Kompromiss bei Berichten über Flugreisen

Weil wir für beide Positionen viel Verständnis haben, hat sich die Redaktion für einen Kompromiss entschieden: Wir platzieren bei Flugreisen am Artikelende einen Hinweis auf eine Kompensation durch den Anbieter atmosfair.

Die gemeinnützige Organisation ist weltweit bei zahlreichen Klimaschutzprojekten engagiert und bietet die Möglichkeit an, die Klimawirkung von Flügen durch die finanzielle Unterstützung eines dieser Projekte auszugleichen.

Klima-Fußabdruck für Neuseeland-Flug

Ein Beispiel: Für den Flug von Frankfurt ans andere Ende der Welt in die neuseeländische Metropole Auckland fallen bei Hin- und Rückflug rund neun Tonnen Kohlendioxid pro Passagier an. Zu dem Klima-Fußabdruck gibt es detaillierte Emissionsdaten: Flugdistanz 37.552 Kilometer, CO 2 -Emissionen 3.082 Kilogramm, Klimawirkung von Kondensstreifen 5.986 Kilogramm, Kerosinverbrauch 1.219 Liter.

Pilotanlage für CO2-neutrales Kerosin

Als Ausgleich schlägt atmosfair einen Kompensationsbeitrag von 209 Euro für ein Projekt sowie weitere 80 Euro zur Förderung von CO 2 -neutralem Kerosin in der atmosfair-Pilotanlage im Emsland vor. Damit haben es unsere Leserinnen und Leser selbst in der Hand, wie sie reagieren.

Als Zeitung wollen wir Handlungswege aufzeigen, aber unseren Lesern – also Ihnen – nicht vorschreiben, was Sie zu tun und zu lassen haben. Natürlich gibt es auch weitere Kompensationsanbieter wie Wilderness international oder die Stiftung myclimate.

atmosfair war mehrfach Testsieger

atmosfair hat allerdings bei der Stiftung Warentest mehrmals als Testsieger abgeschnitten, zudem gehört der Unternehmensverband Forum Andersreisen zu den Initiatoren der Organisation.