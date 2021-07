Eine für den scheinbaren Erfolg maßgebliche Arbeit hat Klaus Kleiser nachts erledigt. Allein in der Ettlinger Halle von Flowtex, mit einer kleinen Stanz-Maschine. Auf Blanko-Typenschilder druckt er so Seriennummern, immer schön fortlaufend - alles soll und muss seine Ordnung haben.

Wenn Kunden oder Bankmitarbeiter zu Besuch kommen, passt alles: Die Horizontalbohrmaschinen stehen da, die Seriennummern stimmen.

Kleiser und sein Kompagnon Manfred Schmider halten diese Besuche in der Halle möglichst kurz, verwöhnen ihre Gäste lieber mit exklusiven Geschäftsessen in Schmiders Villa auf dem Durlacher Turmberg oder auch mal mit einem kulinarischen Ausflug - Flug in dem Fall im Wortsinn, ins Elsass. Es gilt, Partnern etwas schmackhaft zu machen, dass so in dieser Menge gar nicht existiert.