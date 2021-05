Karlsruher Energieriese EnBW will auf Gas setzen und plant den Kohleausstieg bis 2035

Gas statt Kohle auch in Karlsruher Kraftwerken?

Die EnBW lässt einen Countdown laufen. Es sind an diesem Mittwochmorgen noch wenige Minuten bis zum Beginn der digitalen Hauptversammlung des Konzerns.

Der zeigt noch einen Videofilm untermalt mit meditativer Musik: Im Abendrot drehen sich da mächtige Windmühlen sanft im Wind. Es sind Bilder, die der Energie-Riese gerne präsentiert, stehen sie doch symbolhaft für den Umbau des Karlsruher Konzerns.

Dessen Chef Frank Mastiaux spricht gut 30 Minuten. Applaus bekommt er nicht – die Aktionäre sitzen in ihren Büros oder im Homeoffice vor den Bildschirmen. In Corona-Zeiten wird die Hauptversammlung erneut aus der Stuttgarter Dependance der EnBW gestreamt. Sie verläuft auch nach Mastiaux’ Ausführungen reibungslos. Hitzige Diskussionen, wie früher bei der Live-Versammlung im Karlsruher Kongresszentrum, sind Fehlanzeige. Die Fragen mussten vorab eingereicht werden. 125 an der Zahl sind dabei zusammengekommen. Ruhig arbeiten sie der vierköpfige Vorstand und Aufsichtsratschef Lutz Feldmann ab.