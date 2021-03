Kammer investiert in Bildungsakademie

Karlsruher Maler-Azubis setzen VR-Brille auf

In ein paar Jahren wird die Handwerkskammer Karlsruhe voraussichtlich in einer anderen Stadt eine top-moderne Bildungsakademie haben. So lange will sie aber nicht warten und investiert 300.000 Euro in die bestehende Karlsruher Akademie. Die Handwerker lernen dabei auch mit VR-Brillen.