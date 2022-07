Wie lange darf ein Mensch arbeiten?

Bis vors Bundesverfassungsgericht: Nach Unfall in Finanznot geratener Bühler Handwerksmeister steckt in Mühlen der Justiz

Wie lange soll ein Mensch arbeiten dürfen? Soll es, um vor Gericht ziehen zu können, einer dicken Brieftasche bedürfen? Solche Fragen stellen sich bei einem Rechtsstreit, in dem ein unverschuldet in finanzielle Not geratener Handwerksmeister aus dem Raum Bühl seit Jahren steckt.