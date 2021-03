Küchenbank statt Bürostuhl: Physiotherapeuten behandeln Folgen des Homeoffice

Corona zerrt an den Nerven. Wirbelt vieles durcheinander. Auch Menschen, die von der Krankheit Covid-19 nicht brachial erwischt werden, bekommen Nebenwirkungen der Pandemie zu spüren.

Beispiel Homeoffice: Statt eines ergonomischen Bürostuhls vor einem entsprechenden Schreibtisch muss oft genug die Eckbank am Küchentisch herhalten. Statt geraden Blickes auf große Bildschirme zu schauen, muss sich der Nacken beugen, um die Augen auf den kleinen Laptopbildschirm richten zu können.

Das bleibt meistens nicht ohne Folgen. Die Muskulatur im Rücken verspannt sich, der Nacken schmerzt, der Kopf tut weh. Entsprechend verstärkt sind Physiotherapeuten gefordert. Michael Herzog behandelt in seiner Praxis in Malsch zahlreiche Beschwerden, die ihren Ursprung in solch häuslicher Büroarbeit haben. Eine Patientin habe ihm versichert: „Wir brauchen Sie, um arbeitsfähig zu bleiben.“