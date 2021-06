Starkregenereignisse wie jüngst in Hügelsheim im Kreis Rastatt werden immer häufiger. Daher raten Experten zum Abschluss einer Elementarversicherung. Doch um sich im Schadensfall nicht zu ärgern, sollte man im Vorhinein Fallstricke vermeiden.

Wenn durch Unwetter wie jüngst in Hügelsheim im Landkreis Rastatt sowie in mehreren Orten im Landkreis Karlsruhe Keller und Untergeschosse unter Wasser stehen, ist guter Rat teuer.

Wie helfen Versicherungen in diesen Fällen? Hält dann etwa die Wohngebäudeversicherung, was sie im Namen verspricht? Kann der verschlammte Hausrat ersetzt werden? Nicht in jedem Fall, sagt der Karlsruher Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Versicherungsrecht, Jürgen Nagel.

Er rät angesichts der Häufung extremer Wetterereignisse zu einer Elementarschaden-Versicherung, die als Zusatz zu Gebäude- und Hausratversicherungen angeboten wird.