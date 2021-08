Die schwierigen Arbeitsbedingungen osteuropäischer Pflegekräfte sind spätestens seit dem Erfurter Urteil zum Mindestlohn auch für Bereitschaftszeiten in die Öffentlichkeit gerückt. Doch das allein bringt den Frauen ihre Rechte nicht zurück – und den Pflegebedürftigen keine Hilfe.

Sie haben verheißungsvolle Namen wie „Hausengel“ oder „Pflegehelden“, oft prangt die „24“ noch dabei: Agenturen, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung Pflegebedürftiger in den vertrauten vier Wänden versprechen, und dafür osteuropäische Pflegekräfte in deutsche Haushalte vermitteln.

Die Bezahlung: 30, 40 Stunden pro Woche – der Rest ist Bereitschaft. Nach Auffassung der Gewerkschaften können diese Agenturen so nicht weiterarbeiten. Denn das Bundesarbeitsgericht hat am 24. Juni klargestellt, dass auch Bereitschaftszeiten nach dem deutschen Mindestlohn zu bezahlen sind – was für viele Haushalte nahezu unbezahlbar erscheint.

Irene Gölz von Verdi in Stuttgart sieht in der bisherigen Praxis einen „systematischen Gesetzesbruch“. Mit einer einzigen Arbeitskraft sei eine sogenannte 24-Stunden-Pflege zuhause nach deutschem Arbeitsrecht gar nicht zu leisten – es bräuchte mindestens drei Pflegekräfte, wenn auch die Erholungszeiten berücksichtigt würden.