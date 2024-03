24-jähriger Asylbewerber wehrt sich massiv gegen Beamte in Pforzheim

Während des Transports eines abgelehnten Asylbewerbers zu einem Flughafen ist es am Montagmorgen in Pforzheim zu einem heftigen Angriff gegen Polizeibeamte gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wehrte sich der 24-Jährige massiv gegen die Fahrt zum Flughafen, sodass der Transport in der Kanzlerstraße gestoppt werden musste. Der 24-Jährige hatte zunächst während der Fahrt mehrfach seinen Kopf gegen die Innenwand des Fahrzeugs geschlagen um sich Verletzungen zuzufügen. In der Folge schritten die Polizeibeamten ein, wobei sich der Festgenommene heftig widersetzte und dabei auch einen Beamten mehrfach biss. Eine Polizeibeamtin erlitt ebenfalls Verletzungen. Nur mit Verstärkung gelang es der Polizei, den Täter zu überwältigen und die Fahrt zunächst fortzusetzen. Im weiteren Verlauf wurde der 24-Jährige jedoch erneut äußerst aggressiv und war derart außer Kontrolle, dass die Rückführung unterbrochen werden musste und der 24-Jährige direkt in eine Abschiebungshafteinrichtung eingeliefert wurde. Auch hier waren laut der Polizei mehrere Einsatzkräfte erforderlich, um den Mann unter Kontrolle zu bekommen.

Zwei Beamte sind durch den Angriff dienstunfähig

Die unterbrochene Rückführung wird nach Angaben der Polizei zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Die Bissverletzungen des Beamten mussten in einem Krankenhaus versorgt werden, der Polizist konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Auch die Beamtin wurde derart verletzt, dass sie vorübergehend dienstunfähig ist.