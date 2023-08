50.000 Euro Schaden und fünf Verletzte nach Unfall in Pforzheim

An einer Kreuzung sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Weil der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zu einem Zusammenstoß ist es am Samstagvormittag an der Kreuzung Habermehlstraße/Fritz-Ungerer-Straße in Pforzheim gekommen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Jaguar gegen 10 Uhr auf der Habermehlstraße stadteinwärts, als zur gleichen Zeit ein Opel von der Habermehlstraße in die Fritz-Ungerer-Straße einbiegen wollte.

Unfall in Pforzheim mit fünf Leichtverletzten

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich der Fahrer des Jaguars sowie der Fahrer des Opels, seine Beifahrerin und zwei im Fahrzeug befindliche Kinder leicht verletzten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Zeugen gesucht

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 12 58 10 zu melden.