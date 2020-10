A8 bei Pforzheim nach Polizei-Einsatz zeitweise voll gesperrt

Die Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart war in Höhe der Ausfahrt Pforzheim-Nord für 45 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde sie um 13.15 Uhr an eine Autobahnbrücke gerufen. Ein 43-Jähriger habe den Einsatz ausgelöst.

Entsprechend rückte die Polizei mit einem Aufgebot von zwölf Streifenwagen an, und nahm den 43-Jährigen in Gewahrsam. Er sei psychisch auffällig gewesen und wurde in eine Klinik gebracht. Wie Augenzeugen berichten, sei es der Polizei gelungen, den Mann auf der Autobahnbrücke zu überwältigen. Auch Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort. Die Sperrung wurde kurz vor 14 Uhr wieder aufgehoben. Auch die kreuzende Bundesstraße 294 von Pforzheim in Richtung Bretten war zwischenzeitlich gesperrt.

Kurz zuvor war es auf der B294 nördlich von Pforzheim zu einem Autounfall mit drei Verletzten gekommen. Dies stehe aber nicht mit dem Mann auf der Brücke in Zusammenhang, erklärte ein Polizeisprecher.

(Dieser Beitrag wird aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 14.45 Uhr)

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 - 1110111 oder 0800 - 1110222. In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. (0721 - 830 36 47) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe (0721 - 811424) Hilfe und Beratung an.