Event an der Nagold lockt

Anbaden in Pforzheims Freibädern: Im leeren Becken geht auch mal „Chaos schwimmen“

Pforzheim hat am Samstag die Freibadsaison eröffnet. Beim Anbaden auf dem Wartberg ging es am Morgen sehr ruhig zu, dafür war an der Nagold gleich mächtig was los.