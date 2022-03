Zeugen gesucht

Angeblicher Wasserzählerableser: Trickdieb bestiehlt Frau in Pforzheim

Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro hat ein Krimineller am Mittwoch in Pforzheim erbeutet. Eine Frau war auf seinen Trick hereingefallen, sich als Wasserzählerableser auszugeben. Während er die Frau so ins Bad lockte, machte sich wohl sein Komplize ans Werk.