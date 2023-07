Beim Pforzheimer Lichterfest leuchten auch die Augen der Besucher

Viel Licht, viel Musik: Das Pforzheimer Lichterfest ist seit Jahren eine traditionelle Veranstaltung im Kalender. So war es in diesem Jahr.

Beim Lichterfest in Pforzheim leuchtet nicht nur der Enzauenpark. Auch viele Augen der Besucherinnen funkelten. Zum 22. Mal fand am Samstagabend das Event statt, dessen knallender Abschluss ein Musikfeuerwerk mit Lasershow ist.

Bereits am Eingang macht Silvia Layer begeistert Bilder. Dort begrüßen angestrahlte Blumen, leuchtende Bäume und ein großes Herz – rot leuchtend – die Besucher. Layer war schon auf dem Lichterfest in Ludwigsburg, das im Oktober stattfindet, und ist jetzt auf Pforzheim gespannt.

Etwas weiter in Richtung Bühne ist der Stand von Klaus Hübner. Bei ihm gibt es jene Haarkränze, die die Köpfe der Besucherinnen in Blau oder Pink erstrahlen lassen.

Haarkränze sind stark nachgefragt

Der Schmuck ist stark nachgefragt, es bildet sich eine lange Schlange vor dem Stand. Wahlweise – ebenfalls leuchtend – hat Hübner auch Haarreifen mit Hasenohren im Angebot. Und so läuft auch der ein oder andere Hase über das Gelände.

Auch Lichtschwerter hat Hübner, sehr zur Freude einer Gruppe von sechs Jungs. Nahezu den ganzen Abend liefern sie sich mit den beleuchteten Stäben einen Kampf auf der Rasenfläche unterhalb des Damms.

4.500 bis 5.000 Menschen sind im Enzauenpark

Zwischen 4.500 und 5.000 Besucher haben den Weg in den Enzauenpark gefunden. Damit ist Oliver Reitz sehr zufrieden. „Es ist ein sehr gutes Lichterfest“, sagt der Leiter des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing der Stadt Pforzheim. Rund 1.500 Tickets seien im Vorverkauf abgesetzt worden.

Unter den Besuchern sind zur Freude von Reitz unter anderem Familien, Paare, Freundeskreise und Kollegengruppen. Gut zweidrittel der Besucher seien Stammgäste. „Da sieht man auch bekannte Gesichter“, sagt Reitz. Der andere Teil sei zum ersten Mal hier oder nicht regelmäßig dabei.

Er schätzt, dass die Hälfe der Besucher aus Pforzheim kommt, der andere Teil aus dem Umkreis von circa 30 bis 50 Kilometer.

Hitze ist in Pforzheim ein kleines Manko

Einziges Manko sei die Hitze. „Es könnte zwei bis drei Grad kühler sein“, sagt Reiz. Wegen der hohen Temperaturen seien viele der Besucher auch erst später am Abend gekommen. Für den Brandschutz musste die Wiese, auf der das Feuerwerk gezündet wird, gewässert werden.

Wann das Fest im kommenden Jahr stattfindet, das stehe noch nicht fest. 2024 findet im Sommer unter anderem die Ornamenta in Pforzheim statt und die Fußballeuropameisterschaft der Männer.

Marie Höfer und ihr Freund Clemens Bächle sitzen vor Beginn der Dämmerung auf der Wiese am Fluss, wo es deutlich kühler ist als jenseits des Damms.

Sie freuen sich auf das Feuerwerk und die Lichtershow. „Das ist mal etwas anderes“, sagt Bächle. Aufmerksam geworden sind sie auf das Fest durch ein Werbeschild in Pforzheim.

Auch der Pforzheimer Kurier ist vertreten

Mitten im Festtrubel ist auch der Pforzheimer Kurier, der Partner der Veranstaltung ist, mit einem Stand vertreten. Dort können Besucher Lose ziehen. Das Schöne: „Nieten gibt es keine“, sagt BNN-Regionalleiterin Ivonne Kuhnke.

Dafür gibt es einiges zu gewinnen, unter anderem ein Probe-Abo des Kuriers, Schlüsselanhänger oder Bücher. Kuhnke und ihre Kollegen haben auch Bücher für Erwachsene als auch für Kinder als Preise dabei. „Lesen ist wichtig und kommt oft zu kurz“, sagt Kuhnke.

Nach der offiziellen Eröffnung des Festivals spielt die Band „Human“. Es ist eine Zeitreise in die Musik der 80er Jahre. „Maria Magdalena“ von Sandra haben die sechs Musiker im Repertoire, genauso wie „Big in Japane“ von „Alphaville“. Auch das legendäre Duett „Under Pressure“ erklingt.

Viele aus dem Publikum singen begeister mit und wippen im Takt. Je mehr sich die Dunkelheit über den Enzauenpark legt, desto mehr Lichter gehen an. Die Treppen am Damm sind durch Lampions illuminiert, Lichtkugeln werfen ihre Strahlen in den Nachthimmel.

Feuerwerk ist der knallende Abschluss

Als die letzten Klänge von „Human“ verklungen sind, schließt sich nahtlos der Höhepunkt des Abends an, das Feuerwerk mit Lasershow.

Anlässlich des 100-jährigen Disney-Bestehens wird das Feuerwerk mit Songs aus bekannten Verfilmungen der Hollywood-Traumwelt unterlegt, unter anderem „König der Löwen“ oder „Der Eiskönigin“.

Bunte Fontänen steigen in den Himmel über dem Enzauenpark, immer wieder hört man ein begeistertes „Ah“ und „Oh“. Als das Feuerwerk mit dem großen Finale in Goldregen zu Ende geht, brandet Applaus auf.

Wie das Feuerwerk war? „Einfach perfekt“, sagt Sabine. Fasziniert von den Melodien ist auch das kleine Mädchen: Auf dem Weg aus dem Enzauenpark singt sie „Lass jetzt los“, ein Lied aus dem Zeichentrickfilm „Die Eiskönigin“.