Unruhige Gegendemo

Tränengas und Festnahmen: Aktivisten geraten auf dem Pforzheimer Wartberg mit Polizei aneinander

Die Demo gegen die rechtsextremistische Fackelmahnwache am 23. Februar auf dem Wartberg in Pforzheim hat einen unruhigeren Verlauf als im Vorjahr genommen. Die Absperrungen wurden zwar gehalten, die Polizei kann insofern zufrieden sein. Dennoch gab es auch Kritik am Einsatz.